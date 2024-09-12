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Türkiye
İHA 12.09.2024 06:44

Malatya'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Malatya'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Malatya'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Malatya'da kargo firmasında çalışan işçileri taşıyan Cumali Ekici idaresindeki servis aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.

Çarpışman şiddeti ile otomobil kaldırıma savrulurken, servis aracı ise yan yatarak devrildi. Kazada yola savrulan yaralılara ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.

Tedbir amaçlı kazanın yaşandığı şerit trafiğe kapatılırken, yaralanan 13 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada servis aracı sürücüsü Cumali Ekici hayatını kaybetti.

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