Çok Bulutlu 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 12.09.2024 00:51

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç kaza yaptı: 2 yaralı

Iğdır’da yola atlayan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü yol kenarındaki eski tahliye kanalına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç kaza yaptı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza, gece saatlerinde Konaklı Mahallesi Doğubayazıt- Iğdır karayolunda meydana geldi.

Iğdır istikametine seyreden Koray Sevindik yönetimindeki otomobil, bir anda yola fırlayan başıboş sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaptı. Araç yaklaşık 50 metre uçarak, eski tahliye kanalına girdi.

Kazayı gören vatandaşlar, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araç hurdaya dönerken sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

ETİKETLER
Iğdır Köpek
Sıradaki Haber
Sancaktepe'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:05
Hamas: Biden'ın açıkladığı plana göre ateşkese hazırız
00:10
Sancaktepe'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
23:38
Bayraktar TB3, rampa kalkış testini geçti
23:26
İsrail'in Gazze'de BM okuluna düzenlediği saldırıda 18 kişi öldü
23:04
İsrail'in Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi öldü
22:35
Silah kazası sonucu bir askerimiz şehit oldu
Erzurum'da polis ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı
Erzurum'da polis ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı
FOTO FOKUS
Sancaktepe'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Sancaktepe'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ