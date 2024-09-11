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Türkiye
DHA 11.09.2024 23:52

Sancaktepe'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

İstanbul Sancaktepe'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Abdurrahmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi'nde meydana geldi.

Sancaktepe yönünde ilerleyen otomobil, caddeden ara sokağa dönmek istediği sırada, Yenidoğan yönüne gitmekte olan hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç, kaldırıma çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücü ve bir yolcuyu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza da yaralanan 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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