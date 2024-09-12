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Türkiye
TRT Haber 12.09.2024 07:40

50 ilde uyuşturucu operasyonu: 316 gözaltı

50 ilde uyuşturucu satıcılarına ve yerel suç örgütlerine düzenlenen “NARKOÇELİK-38” operasyonlarında 580 kilo uyuşturucu ve 121 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 316 kişi gözaltına alındı.

50 ilde uyuşturucu operasyonu: 316 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik Ankara, İzmir ve Antalya'nın da arasında olduğu 50 ilde operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki operasyonlara 790 ekip,1910 personel, 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, 316 şüphelinin yakalandığını, 580 kilogram uyuşturucu ile 121 bin 970 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonlara katılan güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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