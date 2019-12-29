Yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı29 Aralık 2019 Pazar 01:38 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 01:50
Sakarya'da yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Hendek ilçesinden Sakarya istikametine seyreden B.A.Y. idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Yeni Terminal ışıklı kavşağında devrildi.
Kazada, sürücü B.A.Y. ile otomobilde bulunan E.D. yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Hendek Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumu iyi.
Sürücü B.A.Y'nin, ışıklı kavşağı geçerken yola çıkan yayalara çarpmamak için manevra yaptığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan kara yolunun İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: AA