  • 21 EKIM 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 5.644
    EURO 6.499
  • BIST 96454.57
    ALTIN 222.376
Buradasınız : » » Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tır bariyerlere asılı kaldı: 2 ölü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tır bariyerlere asılı kaldı: 2 ölü

İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda lastiği patlayan tır çarptığı bariyerlerde asılı kaldı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yavuz Sultan Selim Köprüsünde tır bariyerlere asılı kaldı: 2 ölü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Ankara istikametinde seyreden 45 yaşındaki Necati Karagöz yönetimindeki 05 LAP 220 plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın kupa kısmı bariyerlerin üzerinde asılı kalırken, sürücü Karagöz ve yanındaki Osman Köse araçta sıkıştı.

İtfaiye ekipleri Karagöz ve Köse'yi sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti ancak, sağlık ekipleri iki şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından sürücü ve arkadaşının cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Yol bir süre trafiğe kapandı

Öte yandan kaza mahalline gelen polis ekipleri, kaza yapan tırın kaldırılması sırasında yolu trafiğe kapattı. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda, tırın kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü. 

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: yavuz sultan selim köprüsü, trafik Kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER