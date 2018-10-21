  • 21 EKIM 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 5.644
    EURO 6.499
  • BIST 96454.57
    ALTIN 222.376
Buradasınız : » » Hatay'da ormanlık alanda yangın

Hatay'da ormanlık alanda yangın

Hatay'da akşam saatlerinde başlayan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hatayda ormanlık alanda yangın

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere 1 helikopter, 4 arazöz, 1 teknik eleman ve 12 söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alınan yangında bir hektarlık alan zarar gördü.

Yangın piknikçilerin ateşiyle çıktı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, piknikçi ateşi sonucu oluşan alevlerin ormanlık alana sıçradığını belirterek, yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: orman yangını, hatay
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER