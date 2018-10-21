Hatay'da ormanlık alanda yangın

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere 1 helikopter, 4 arazöz, 1 teknik eleman ve 12 söndürme işçisiyle müdahale edildi.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alınan yangında bir hektarlık alan zarar gördü.
Yangın piknikçilerin ateşiyle çıktı
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, piknikçi ateşi sonucu oluşan alevlerin ormanlık alana sıçradığını belirterek, yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA, İHA