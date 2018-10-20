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Umut ve Nisa babalarına kavuştu

Dışişleri Bakanlığı harekete geçti, iki kardeş Türkiye’ye getirildi. Kendilerini DEAŞ’a götüren annelerinin ölmesiyle Irak’ta sahipsiz kalan çocuklar, babalarına kavuştu.

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Umut ve Nisa babalarına kavuştu

Anneleri tarafından 4 yıl önce DEAŞ'a kaçırılan çocuklar, annelerinin ölmesiyle sahipsiz kaldı.

8 yaşındaki Umut ve 6 yaşındaki Hatice Nisa isimli kardeşler, önceki gece Bağdat Büyükelçiliği personellerinin de refakatiyle uçakla Ankara'ya getirildi.

Daha sonra Çorlu'ya getirilen çocuklarını teslim alan nakliye firması şoförü baba Yılmaz K, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuklarımdan 4 yıldır ayrıyım. Devletimize, hükümetimize çok teşekkür ediyorum, beni çocuklarımla buluşturdu. Onlara minnettarım. Çocuklarımla birlikte olduğum için çok mutluyum. Bundan sonra onların eğitim hayatları için mücadele edeceğim." dedi.

Öte yandan, yapılan araştırmalarda çocukların annesi 28 yaşındaki Fatma K'nin çocuklarını 4 yıl önce DEAŞ'a kaçırdığı ve kendisinin de Irak'ta öldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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