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Kırşehir Çayağzıspor'un takım otobüsü Afyonkarahisar'da yandı

BAL Ligi ekiplerinden Kırşehir Çayağzıspor'un oyuncularını taşıyan otobüs, Bayat ilçe sınırlarındaki Köroğlu mevkisinde yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Kırşehir Çayağzısporun takım otobüsü Afyonkarahisarda yandı

Kırşehir'den Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine giden, Okan Karakaya idaresindeki 48 AS 405 plakalı, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup takımlarından Kırşehir Çayağzıspor takımının oyuncularını taşıyan otobüs, Bayat ilçe sınırlarındaki Köroğlu mevkisinde yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek, içeride bulunanları tahliye etti.

Yangın, Bayat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otobüste bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kırşehir Çayağzıspor takımının yarın, BAL Liginde Sandıklı'da Sandıklı Belediyespor'la karşılaşacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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