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TBMM Başkanı Binali Yıldırım Kamboçya Başbakanı ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kamboçya Başbakanı Hun Sen'i Dolmabahçe Sarayı'ndaki Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım Kamboçya Başbakanı ile görüştü

Yapılan görüşmede, iki ülke arasında her alanda ilişkilerden duyulan memnuniyet dile getirilerek, parlamentolar arası ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki ortak irade teyit edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: binali yıldırım, tbmm, Kamboçya
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