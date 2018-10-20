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Türkiye'den Hindistan'a taziye

Türkiye, Hindistan'da Dussehra Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen tren kazası nedeniyle taziyelerini iletti.

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Türkiyeden Hindistana taziye

Türkiye, Hindistan'da Dussehra Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen tren kazası nedeniyle ülkeye taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Amritsar kentinde Dussehra Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hindistan halkı ve hükümetiyle kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına derin taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu treninin, festival için ray çevresinde toplananlara çarpması sonucu 58 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, hindistan
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