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Hakkari'de 30 bölge 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

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Hakkaride 30 bölge 15 gün süreyle &quot;özel güvenlik bölgesi&quot; ilan edildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK ve diğer terör örgütlerinin, son zamanlarda gerçekleştirdikleri terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. 

Saldırılar neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova'daki 30 bölgenin 21 Ekim Pazar günü saat 00.00.01'den 4 Kasım Pazar günü saat 23.59.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği vurgulanan açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı duyuruldu.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.  

Kaynak: AA

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