Şehit Hakan Atan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Hakan Atan'ın cenazesi, Erzurum Hava Meydan Komutanlığındaki törenden sonra Adana'nın Tufanbeyli ilçesine getirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinin bulunduğu sokağa getirilen şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından, törenin düzenleneceği ilçe meydanına götürüldü.

Törene şehidin yakınları, Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana milletvekilleri Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru ile İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Yalçın, Kaymakam Ferhat Atar, İlçe Belediye Başkanı Remzi Ergü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Buradaki tören sırasında anne Selvi Atan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, İl Müftü Vekili Selami Bayrakçı'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Orbay Kışlası'nda, dün, nöbet tutarken şakalaştığı arkadaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Atan, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA