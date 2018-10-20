Ailesinden 7 kişiyi kaybeden gözü yaşlı anne katilin bulunmasını istiyor

Kayseri'de 25 Mart'ta bir trafik kazasında aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetmiş, kazaya neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçmıştı. Gürcistan'a kaçtığı anlaşılan şüpheli Adnan Özdemir hakkında savcılık yakalama emri çıkardı.

Kayseri'de trafik kazasında 4 çocuğunu 1 gelinini ve 2 torununu kaybeden gözü yaşlı anne, kazanın zanlısının Türk adaletine teslim edilmesini istiyor.

Kazada 7 kişi hayatını kaybetti

Üzüm ailesin avukatı Seyit Halil Yüzgeç, Üzüm ailesini yasa boğan trafik kazasını anlattı:

"Müvekkilimizin kullandığı araç normal şeridinde seyrederken sağ tarafından zik zak yapan bir beyaz Mercedes araç müvekkilimizin aracına çarpıyor ve müvekkilimizin aracını karşı şeride atıyor. Karşı şeritte gelen bir ambulansın altında kalan müvekkillerimiz; 5 tane gencecik insan ve 2 tane çocuğumuz, yedi kişi maalesef bu elim kazada rahmetli oldu."

7 kişinin ölümüne neden olan mobilyacı Adnan Özdemir Gürcistan'a kaçtı. Kullandığı araç da evinin altında gizlenmiş olarak bulundu.

"Devlet büyüklerimizden katilin yakalanmasını istiyorum"

4 çocuğunu, 1 gelinini ve 2 torununu kaybeden gözü yaşlı anne, devlet büyüklerinden yardım bekliyor:

"7 tane gencecik kuzumu toprağa verdim. Hap yutuyorum, içim yanıyor. Ben anayım. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum Türkiye ve dünyaya yalvarıyorum. Kayseri Valisine de sesleniyorum buradan. Yaramı biraz hafifletsinler. Bir an önce şu katilin yakalanmasını istiyorum. Bilen, gören, duyan varsa şu katil yakalansın."

Savcılık Firari Adnan Özdemir hakkında yakalama emri düzenlenmesine hükmetti.

Açılan davanın ilk duruşması da 15 Kasım'da görülecek.

Kaynak: DHA, TRT Haber