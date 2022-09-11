Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 05:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yatalak hasta yangında hayatını kaybetti
Trabzon Akçaabat'ta çıkan yangında, yatalak hasta hayatını kaybetti.
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Işıklar Yaylası'nda bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yatalak hasta olduğu öğrenilen 90 yaşındaki Zeliha Altunay'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Altunay'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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