TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde ilerleyen Cengiz B. yönetimindeki 01 ACG 44 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde seyreden Eyüp Y. idaresindeki 34 UE 4828 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken beraberindeki Kerem A. araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince çıkarılan Kerem A. ile sürücü Eyüp Y. ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri Eyüp Y'nin 1.71 promil alkollü olduğunu belirlerken otomobildeki alkol şişeleri dikkati çekti.

Polis, yeni bir kaza yaşanmaması için Molla Gürani Viyadüğü'nde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.