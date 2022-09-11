Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 02:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Murat Gürdal yönetimindeki 32ABU873 plakalı otomobil, Muratbağı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: Isparta Trafik Kazası
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