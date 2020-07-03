Kütahya Yeni Mahalle'de oturan Fatma Yavuz'u telefonla arayan 2 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtıp, "İsminiz FETÖ olaylarına karıştı. Şimdi kapınıza gelen polise evde bulunan paraları ve altınları teslim edin. Paraların numaralarını aldıktan sonra geri vereceğiz" dedi.

Yavuz, kapıya gelen şüphelilere ilk önce altınları vermek istemedi. Ancak şüphelilerin tehdit etmesi üzerine 90 bin lira değerindeki altınları verdi.

[Fotoğraf: DHA ]

Plaka tespit edildi, Ankara'da yakalandılar

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Fatma Yavuz polise başvurdu. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, Yavuz'un evinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin araçla kaçtığını belirledi. Plaka tanıma sisteminden Ankara girişinde olduğu tespit edilen şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu.

Araçtaki Halil A. ve Adnan M. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 10 büyük altın, 2 burma bilezik, 1 çeyrek altın ve 7 bin 300 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Halil A. ve Adnan M. Tavşanlı'ya gönderildi.