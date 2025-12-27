Parçalı Bulutlu 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.12.2025 12:52

Yaşlı kadını dolandıran kişiye 10 yıla kadar hapis talebi

Kendisini "banka çalışanı" olarak tanıtarak yaşlı kadını dolandıran kişi hakkında "kişinin kendini banka çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Yaşlı kadını dolandıran kişiye 10 yıla kadar hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 77 yaşındaki H.Ö'nün, kendisini banka çalışanı olarak tanıtan bir kişi tarafından aranarak, banka hesapları hakkında kendisine bilgi verildiğini, bu hesapları birleştirmek ve yeni kart göndermek istediklerini anlattığı belirtildi.

Görüşme esnasında karşı tarafın sürekli konuşarak psikolojik baskı kurduğunu aktaran H.Ö, şahsın telefonunu kapatmasına izin vermediğini, kendisini oyaladığını, şifre taleplerini onaylattığını, ardından iki farklı banka hesabından 174 bin lirasının çekildiğini, bunun üzerine şikayetçi olduğunu kaydetti.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli A.C, para gönderilen banka hesabının kendisinin olduğunu, bir sosyal medya uygulamasından iş aradığını, o sırada kendisine tanımadığı kişilerin mesaj atarak hesabını kiralamak istediklerini söylediğini savundu.

Kendisini birçok kez bu işin yasal olduğuna dair telkin ettiklerini belirten A.C, bu kişilerin kendisine bilet aldığını ve İstanbul'a gittiğini, orada 2 kişiyle buluştuğunu, ardından şahıslardan birinin telefonunu kontrol bahanesiyle kendisinden aldığını, diğer şahsın ise onu İstanbul'da gezdirdiğini anlattı.

İddianamede, A.C'nin şu beyanına yer verildi:

"Telefonum geri gelmeyince ben bunun normal bir şey olmadığını anladım, telefonum elimde olmadığı için bir şey yapamadım. Beni gezdiren kişi bana hesap açtırdı. Daha sonra benim bir otelde konaklamamı sağladılar. Akşam saat 22.00'de bana telefonumu geri getirdiler. Ayrıca, yapılan tüm işlemlerin yüzde 12'sini bana vereceklerini söylemelerine rağmen bu parayı bana vermediler. Öylece kaldım. Esenler otogarına kadar yürüyerek gittim. Bana bu işlemleri yaptıran kişilerin isimlerini bilmiyorum ancak görürsem teşhis edebilirim. Suçlamayı kabul etmiyorum."

Soruşturma kapsamında banka hareketlerini inceleyerek mevzubahis paranın izini süren savcılık, paraların şüphelinin adına kayıtlı bir teknoloji hesabına gönderildiğini, bu hesap üzerinden kripto para satın alındığı, paranın takibinin yapılamayacağını tespit etti.

Ayrıca şüpheli hakkında aynı suçtan yürütülen başka soruşturmaların da bulunduğu aktarılan iddianamede, mevzubahis telefon hattının yapılan sorgulama sonucu "patates hat" olduğunun belirlendiği ve suç işlendikten sonra kapatıldığı kaydedildi.

İddianamede, şu tespitler yer aldı:

"İddia, savunma, gelen yazı cevapları ve dosyada toplanan tüm delillere göre şüphelinin, kendisini bankacı olarak tanıtan kişinin yalanıyla kandırılan müştekiden maddi menfaat elde etmek suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmakla, şüphelinin 'kişinin kendini banka çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur."

ETİKETLER
Dolandırıcılık Ankara
Sıradaki Haber
Erzincan'da yolcu otobüsü tıra çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
14:25
Katil İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 266'ya yükseldi
14:22
Palm yağı ithalatına sıkı takip: Her parti ürün analiz edilecek
14:17
Meteorolojiden denizlerde kuvvetli fırtına uyarısı
13:57
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
13:52
Sahte reçeteyle kamuyu zarara uğratan şüphelilerin 46 yıla kadar hapsi istendi
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
Deprem bölgesinde 455 bin konut tamam
Deprem bölgesinde 455 bin konut tamam
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ