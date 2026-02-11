Afet konutlarında ödeme planı belli oldu: Yüzde 65'i devletten

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yapımı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen afet konutlarının ödeme planı ve taksit tutarları netleşti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, devlet maliyetlerin yüzde 65’ini üstlenirken, vatandaşlara 2 yıl ödemesiz, 18 yıl vade ve faizsiz sabit taksit imkanı sunulacak.

İki yıllık ödemesiz dönemin ardından borç tutarı faizsiz olarak 18 yıla yayılacak ve bu süreçte taksitler sabit kalacak. Bu kapsamda, 3+1 olarak inşa edilen bir afet konutunun taksitli toplam fiyatı 1 milyon 890 bin lira olarak belirlenirken, vatandaşların ödeyeceği aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 750 lira seviyesinde tutuldu.

Peşin ödemede yüzde 74 ve kredi kolaylığı

Konut bedelini peşin ödemeyi tercih eden vatandaşlar için ise yüzde 74’e varan önemli bir indirim kolaylığı getirildi. Peşin ödeme durumunda bir afet konutunun satış tutarı 484 bin liraya kadar düşerken, bu yöntemi tercih eden ancak nakit ihtiyacı bulunan depremzedelere kamu bankaları aracılığıyla uygun kredi imkanı da tanınacak.

Kırsal bölgelerde inşa edilen köy evleri için de benzer bir finansal model hayata geçirildi. Taksitli toplam fiyatı 1 milyon 750 bin lira olan köy evleri için ödeme takvimi yine anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak. Köy evlerinde aylık sabit taksit tutarı 8 bin 100 lira olarak belirlenirken, peşin alımlarda satış tutarı 448 bin liraya inecek ve kamu bankaları üzerinden kredi desteği bu gruptaki vatandaşlara da sunulacak.

Bakanlık açıklamasında, bugüne kadar meydana gelen deprem, yangın ve sel gibi tüm afetlerin ardından inşa edilen konutlarda vatandaşın bütçesini zorlamayacak aynı modelin kararlılıkla uygulandığı vurgulandı. Örnek olarak İzmir’deki deprem konutlarının aylık taksitlerinin 1.600 lira, Elazığ’da 1.060 lira ve Giresun’daki sel felaketi sonrası inşa edilen konutların taksitlerinin 1.400 lira olarak uygulandığı hatırlatılarak, yeni dönemde de ödeme kolaylığının öncelendiği ifade edildi.

