Çok Bulutlu 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.02.2026 13:20

Afet konutlarında ödeme planı belli oldu: Yüzde 65'i devletten

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda inşa edilen afet konutlarının ödeme detayları netleşti. Arsa ve altyapı maliyetleri dahil tutarın yüzde 65’ini devletin karşılayacağı modelde, vatandaşlar faizsiz ve sabit taksitlerle ev sahibi olacak.

Afet konutlarında ödeme planı belli oldu: Yüzde 65'i devletten
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yapımı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen afet konutlarının ödeme planı ve taksit tutarları netleşti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, devlet maliyetlerin yüzde 65’ini üstlenirken, vatandaşlara 2 yıl ödemesiz, 18 yıl vade ve faizsiz sabit taksit imkanı sunulacak.

İki yıllık ödemesiz dönemin ardından borç tutarı faizsiz olarak 18 yıla yayılacak ve bu süreçte taksitler sabit kalacak. Bu kapsamda, 3+1 olarak inşa edilen bir afet konutunun taksitli toplam fiyatı 1 milyon 890 bin lira olarak belirlenirken, vatandaşların ödeyeceği aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 750 lira seviyesinde tutuldu.

Peşin ödemede yüzde 74 ve kredi kolaylığı

Konut bedelini peşin ödemeyi tercih eden vatandaşlar için ise yüzde 74’e varan önemli bir indirim kolaylığı getirildi. Peşin ödeme durumunda bir afet konutunun satış tutarı 484 bin liraya kadar düşerken, bu yöntemi tercih eden ancak nakit ihtiyacı bulunan depremzedelere kamu bankaları aracılığıyla uygun kredi imkanı da tanınacak.

Kırsal bölgelerde inşa edilen köy evleri için de benzer bir finansal model hayata geçirildi. Taksitli toplam fiyatı 1 milyon 750 bin lira olan köy evleri için ödeme takvimi yine anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak. Köy evlerinde aylık sabit taksit tutarı 8 bin 100 lira olarak belirlenirken, peşin alımlarda satış tutarı 448 bin liraya inecek ve kamu bankaları üzerinden kredi desteği bu gruptaki vatandaşlara da sunulacak.

Bakanlık açıklamasında, bugüne kadar meydana gelen deprem, yangın ve sel gibi tüm afetlerin ardından inşa edilen konutlarda vatandaşın bütçesini zorlamayacak aynı modelin kararlılıkla uygulandığı vurgulandı. Örnek olarak İzmir’deki deprem konutlarının aylık taksitlerinin 1.600 lira, Elazığ’da 1.060 lira ve Giresun’daki sel felaketi sonrası inşa edilen konutların taksitlerinin 1.400 lira olarak uygulandığı hatırlatılarak, yeni dönemde de ödeme kolaylığının öncelendiği ifade edildi.
 

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Doğal Afet Konut
Sıradaki Haber
Kabine'de bayrak değişimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:03
Zelenskiy: Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya hazırlanıyor
14:58
Çankırı'da "Yüzyılın Konut Projesi"için kura heyecanı
15:07
Bakan Göktaş: Oyunları toptan yasaklamak gibi bir gündemimiz yok
14:41
Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde iki beldeyi hedef aldı
14:29
Dışişleri Bakanı Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı kabul etti
14:44
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 15 Filistinli aileyi yerinden etti
Filistinli Hani, yıkılan evlerin duvarlarına Ramazan ayı için resimler çiziyor
Filistinli Hani, yıkılan evlerin duvarlarına Ramazan ayı için resimler çiziyor
FOTO FOKUS
NATO Türkiye’den aldı sıra Suudi Arabistan’da
NATO Türkiye’den aldı sıra Suudi Arabistan’da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ