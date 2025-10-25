Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
TRT Haber 25.10.2025 12:30

Yaşlı adamın sele kapılma anı kamerada

İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan ve cansız bedeni bugün sabah saatlerinde bulunan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun o anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Kaptanoğlu'nun suyun ortasında kalan aracından uzaklaşmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı ve ağaçlara tutunmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılması yer aldı.

Foça'daki sel

Foça ilçesinde 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok ev ve iş yerini su basmıştı.

İzmir Foça'da sel: 1 kişi kayıp
İzmir Foça'da sel: 1 kişi kayıp

Birçok aracın mahsur kaldığı ilçede, otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takılmış, mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracından indikten sonra sel sularına kapılmıştı.

Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bugün, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulunmuştu.

İzmir Foça'da sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İzmir Foça'da sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir Sağanak Sel
