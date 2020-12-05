Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaşlı adamı evinde gasbeden 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, evine girdikleri yaşlı adamı gasbeden 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 89 yaşındaki A.K'nin evine pencereden giren ve zorla yaşlı adamın üzerini arayan şüphelilerin yakalanması için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin İ.A, T.A, B.A. ve Y.S. olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, bu kişilerin ikametlerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki Haber
Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz