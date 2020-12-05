Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 17:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çuvalda ölüme terk edilen 12 yavru köpeği hayvanseverler kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, sokak hayvanlarını beslemek için gezen bir grup hayvansever, boş arazide çuvalların içinde 12 yavru köpek buldu. Köpekler tedavi altına alındı.
İnegöl ilçesinde yaşayan Hatice Terkenli ve arkadaşları, sokak hayvanlarını beslemek için Yenişehir ilçesine gitti.
Hayvanseverler, Yenişehir'e bağlı Ayaz Mahallesi’nde boş araziden köpek sesleri duydu. Araziye giden arkadaşlar, çuvalların içinde 12 yavru köpek buldu.
Olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ölmek üzere olan köpekleri barınağa götürerek, tedavi altına aldı.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet
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