İnegöl ilçesinde yaşayan Hatice Terkenli ve arkadaşları, sokak hayvanlarını beslemek için Yenişehir ilçesine gitti.

Hayvanseverler, Yenişehir'e bağlı Ayaz Mahallesi’nde boş araziden köpek sesleri duydu. Araziye giden arkadaşlar, çuvalların içinde 12 yavru köpek buldu.

Olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ölmek üzere olan köpekleri barınağa götürerek, tedavi altına aldı.

