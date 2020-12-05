Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Doğanşar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Avcıçayı köyü, COVID-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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