Celp döneminin gelmesiyle birliklerine askere gidecek gençler için Antalya'nın farklı noktalarında asker eğlenceleri düzenlendi.

Uğurlamalarda sosyal mesafe hiçe sayılırken, konvoy yaparak şehirde tur atan kişiler trafiği tehlikeye attı.

Kent merkezinde polis ekipleri, eğlence düzenleyen ve konvoy yapan kişilere göz açtırmadı.

Eğlence yapan kişiler uyarılarak dağıtılırken, araç konvoyları ise durduruldu. Trafiği tehlikeye sokan araçlara ise ceza uygulandı.

Otogarda yoğunluk yaşandı

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise insan ve araç sayısında yoğunluk yaşandı.

Asker adaylarının yakınları otogar içerisinde slogan atarak otobüs kalkış saatini bekledi.

Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı otogar kapısında bazı kişiler, asker adayını havaya fırlattı.

Otobüs peronlarının olduğu bölgeye yalnızca bileti olanlar alınırken, yoğunluğun artmasıyla otogar araç girişine kapatıldı.

Bunun üzerine konvoy halinde asker uğurlamaya gelenler, yol kenarlarına park ettikleri araçları önünde müziğin sesini açarak eğlencelerine devam etti.

Yol kenarına park edilen araçlar nedeniyle trafik sıkıştı. Sıkışan trafik nedeniyle otobüsünü kaçırmak üzere olan kişiler araçlarından inip yürüyerek yoluna devam etti.