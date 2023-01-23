Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan DEAŞ mensubu yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığını duyurdu.
Açıklamada "Yapılan incelemede yakalanan şüphelinin DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi" bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı DEAŞ Terör Örgütü
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