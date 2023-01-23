Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Yalova'da 800 konut yapılması planlanıyor.

Proje kapsamındaki hak sahiplerini belirleme kurası, Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yalova 2. Noteri huzurunda çekilen kuraya kentten 15 bin 271 başvurunun yapıldığı açıklandı.

Kura çekiminde 740'ı Merkez Kazımiye'de, 60'ı Altınova Hürriyet Mahallesi'nde yapılacak 800 konutun sahipleri belirlendi.