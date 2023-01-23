Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 16:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de kırmızı listedeki vaşak görüntülendi
[Fotograf: İHA]
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada birinci derece koruma altında bulunan vaşak, Tunceli’nin Pülümür Vadisinde fotoğraflandı.
Nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli’de Pülümür Vadisinde kara yolundan karşıya geçerken Engin Benli isimli vatandaş tarafından fotoğraflandı.
Fotoğraflanan vaşak, kara yolundan hızla karşıya gerek ormanlık alanda gözden kayboldu.
Etiketler: Tunceli
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