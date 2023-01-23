Olay, hafta sonu Bodrum'da bir restoranda yaşandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, misafirleriyle restorandaydı. O sırada mekanda bulunan ve eski belediye personeli olduğu öğrenilen bir kişi, Aras'a yönelip kolundan tutarak itti.

Yaşanan arbede işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Belediye başkanının şikayeti üzerine gözaltına alınan saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.