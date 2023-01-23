Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 16:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bodrum Belediye Başkanı'na saldırı
[Fotograf: DHA]
Muğla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, restoranda eski bir belediye çalışanının saldırısına uğradı. Yaşanan arbede, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, hafta sonu Bodrum'da bir restoranda yaşandı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, misafirleriyle restorandaydı. O sırada mekanda bulunan ve eski belediye personeli olduğu öğrenilen bir kişi, Aras'a yönelip kolundan tutarak itti.
Yaşanan arbede işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Belediye başkanının şikayeti üzerine gözaltına alınan saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Muğla
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