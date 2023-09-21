Yasa dışı yollarla yurda giren 31 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Mersin'e gelen düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne oradan da Avrupa ülkelerine geçeceği bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda ekipler, Eğriçam Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıya operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş yerinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu N.B. gözaltına alındı.

Oto yıkamacıda yapılan aramada, deniz botu ve çok sayıda can yeleği ele geçirildi.

İş yerinde yakalanan 31 düzensiz göçmen işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri de iş yerini mühürledi.