Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.09.2023 16:36

Yasa dışı yollarla yurda giren 31 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde oto yıkamacıda, yasa dışı yollarla yurda giren 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurda giren 31 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Mersin'e gelen düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne oradan da Avrupa ülkelerine geçeceği bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda ekipler, Eğriçam Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıya operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş yerinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu N.B. gözaltına alındı.

Oto yıkamacıda yapılan aramada, deniz botu ve çok sayıda can yeleği ele geçirildi.

İş yerinde yakalanan 31 düzensiz göçmen işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri de iş yerini mühürledi.

ETİKETLER
Mersin Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Bağcılar'da iş yeri yangını: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:35
Büyük İskender'in heykel başı bulundu
17:21
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz
17:18
Kayseri'deki katı atık depolama tesisi 140 milyon metreküp sera gazı salımını engelledi
17:07
26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
17:08
Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi'nden 10 bin 536 kişi yararlandı
17:00
ABD ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni HIV aşısının faz-1 denemelerine başlandı
Kayseri'deki katı atık depolama tesisi 140 milyon metreküp sera gazı salımını engelledi
Kayseri'deki katı atık depolama tesisi 140 milyon metreküp sera gazı salımını engelledi
FOTO FOKUS
Dünya Alzheimer Günü: Erken teşhis hastalığın ilerlemesini engelliyor
Dünya Alzheimer Günü: Erken teşhis hastalığın ilerlemesini engelliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ