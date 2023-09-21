Ev sahiplerinin yeni bahanesi: Tadilat yaptıracağım

Kiracısını çıkarmak isteyen ev sahipleri, şimdi de tadilat bahanesini öne sürüyor.

İstanbul'da bir ev sahibi, banyo ve mutfakta tadilat yaptıracağı gerekçesiyle kiracısından evi boşaltmasını istedi.

Mahkemeye başvuran ev sahibi, kiracısı hakkında tahliye davası açtı.

Peki ev sahipleri 'tadilat' gerekçesine dayanarak kiracısının çıkmasını isteyebilir mi? Borçlar Kanunu'nun 350'nci maddesine göre tadilat gerekçesi ev sahiplerine kiracıyı çıkartma hakkı veriyor.

Ancak ev sahipleri tarafından bu durumun suistimal edilmemesi için bazı kısıtlamalar mevcut. Öncelikle tadilatın zorunlu olduğuna ilişkin onaylı mimari projenin çizilmesi gerekiyor. Ayrıca mahkeme evde keşif yaptırılarak bilirkişi raporu hazırlanmasını istiyor.

Dairenin kullanılamaz halde olması gerekiyor

Konuyu değerlendiren Avukat Uzman Arabulucu Muhammed Bahşi, "Ev sahibinin kiracıyı daireden çıkarmak saikiyle veya bir menfaat temin etme amacıyla daireden tahliye ettirmesi söz konusu olamaz. Nitekim ilgili kanun maddemiz bunu çok kısıtlı bir şekilde sınırlamıştır. Dairenin hiçbir şekilde kullanılamaz hale gelmesi, dairede esaslı bir değişikliğin şartı ve halihazırda kiracının da o dairede daha fazla kalmasının teknik olarak mümkün olmaması durumunda tadilat nedeniyle tahliye yoluna başvurulabilir." dedi.

Ev sahibinden izinsiz yapılan tadilatlarda kiracı haksız duruma düşüyor

Bir diğer husus ise kiracıların evde kendilerinin yaptıkları değişiklikler. Ev sahibinden izinsiz yapılan büyük tadilatlarda bu defa kiracı haksız duruma düşüyor. Bu durum da kanun yoluyla suistimale kapatılmış durumda. Ev sahipleri örneğin balkondaki küçük bir tadilatı bahane göstererek kiracısı çıkaramaz.

Onay alınması durumunda o dairede herhangi bir tadilat veya değişiklik yapılabileceğinin altını çizen Bahşi, "Ama bu değişiklikler de dairenin ana hatlarını yani kolonlarını duvarlarını kırmayacak seviyede olması gerekir. Sadece basit tadilat nedenleri örnek veriyorum duvara çivi çakılması tablo asılması kiracının daireden tahliye edilmesini sağlamaz." diye konuştu.

Haber: Hilal Yıldırım