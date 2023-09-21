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Türkiye
AA 21.09.2023 16:10

Bağcılar'da iş yeri yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir itfaiye eri ise yaralandı

Bağcılar'da iş yeri yangını: 1 ölü, 1 yaralı

100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bağcılar'da işyerinde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği bir itfaiye erinin ise yaralandığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bağcılar İlçesi Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi'nde, içinde kimyasalların bulunduğu işyerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmiş, bir itfaiye eri ise yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi. 

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