İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ilçesinin Bohşin ve Apaydın mahallelerinde ikamet eden 4 kişinin, yurda yasa dışı şekilde giren yabancı uyrukluları evlerinde sakladığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 228 kişi yakalandı.

Yabancı uyrukluları evlerinde sakladığı iddiasıyla C.B.Y, S.Y, A.S. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Suriye uyruklu 228 kişinin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.