Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de narkotik ve asayiş operasyonu: 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv TRT Haber]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 13 zanlıdan 4’ü tutuklandı.
Kadirli ilçesi genelinde 1 hafta süren operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan13 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda, 4,53 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 1 adet tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
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