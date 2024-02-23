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Türkiye
AA 23.02.2024 22:23

Yasa dışı yollardan yurda sokulan 4 Hint şebeği ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşa dışı yollardan yurda getirilen 4 Hint şebeği ele geçirildi.

Yasa dışı yollardan yurda sokulan 4 Hint şebeği ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama yaptığı sırada bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler kamyonetin kasasında yaptığı aramada, yasa dışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen ve beslenmesine izin verilmeyen 4 Hint şebeği ele geçirdi.

Kamyonet sürücüsüne 41 bin 817 lira idari para cezası uygulandı. Hint şebekleri Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, veteriner tarafından ilk muayenesi yapılan Hint şebeklerini Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderdiklerini belirtti.

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