Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.09.2023 11:57

Yasa dışı silah ticareti yapan 3 zanlı tutuklandı

İstanbul Ataşehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yasa dışı silah ticareti yapan 3 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin takibe aldığı bazı ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda C.C. ve Ö.R. gözaltına alındı.

Adreslerde, 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 146 fişek, 6 şarjör, 5 şarjör yayı ve şarjör uzatma aparatı, namlu, silah imalatında kullanılan taşlama makinesi, elektronik zımpara ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri, takibe aldıkları 2 ruhsatsız silah karşılığında 11 bin 260 liraya anlaşma sağladıkları S.Y. ile B.M'yi buluşma yerine geldikleri sırada gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden C.C, Ö.R. ve S.Y. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

ETİKETLER
İstanbul Silah Kaçakçılığı
Sıradaki Haber
Yenileme çalışmaları tamamlanan Galata Köprüsü trafiğe açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:43
Tokat’ta off-road heyecanı
16:39
Emine Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani'nin annesi Şeyha Moza'yla görüştü
16:48
Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
16:47
İnşaatta yeni dönem: Demire özel güvenlik etiketli sıkı takip
16:07
YKS'de ek tercih süreci için son gün
16:00
Ticaret Bakanı Bolat, ABD'de Global Yatırımcılar Konferansı'na katılacak
Görüntüler Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
Görüntüler Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
FOTO FOKUS
TRT Haber selin vurduğu Libya'da
TRT Haber selin vurduğu Libya'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ