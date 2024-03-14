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Türkiye
TRT Haber 14.03.2024 08:12

Yasa dışı bahis çetesi çökertildi: Detaylara TRT Haber ulaştı

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yasa dışı bahis operasyonu ile uluslararası bir örgüt çökertildi. Savcılık, 59 şüpheli hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Şebekenin hem yurt içi hem de yurtdışından yönetildiği anlaşıldı. MASAK raporuna göre haksız kazancın miktarı ise 1 milyar 187 milyon lira.

Muhammet Emin Şahin
Muhammet Emin Şahin
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Sanal bahis için paneller oluşturdular. Kurdukları tezgahı yurtdışından yönettiler. Kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattılar...

O örgütün yasadışı bahis oyunu, hazırlanan iddianameyle gözler önüne serildi.

Geçtiğimiz yıl her şey bir ihbarla başladı. Siber polisi arayan kişi, bahis oynatan bir şebekeye dair çarpıcı bilgiler verdi. Savcılık da hızlıca soruşturma başlattı. Birkaç ay teknik ve fiziki takip yapıldı.

Siber ekipleri, İstanbul merkezli 10 ilde şafak baskınıyla adreslere girdi. Şüphelilere suçüstü yapıldı.

Bilgisayarlar bahis panelleri ve canlı destek ekranları açıkken ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklandı.

Çok geçmeden savcılık soruşturmaya son noktayı koydu. Sistemin işleyişi ve şirketlerin para trafiği araştırıldı. Hazırlanan iddianamenin detaylarına ilk kez TRT Haber ulaştı.

Elde edilen deliller ışığında bir örgüt şeması da çıkarıldı. Elebaşı koltuğunda Türkiye sorumlusu olarak Abdulsamet Aksu'nun oturduğuna dikkat çekildi.

7 şüpheli, örgüt yöneticisi diğerleri ise örgüt üyesi olmakla suçlandı.

1 milyar 187 milyon haksız kazanç elde edildi

Yasa dışı bahisten gelen paranın bir kısmının kripto ve altına çevrilerek geri kalanının da paravan şirketlere aktarıldığı belirlendi.

Örgüt bu sayede 1 milyar 187 milyon haksız kazanç elde etti. Paravan şirketlerde çalışanın bulunmadığı saptandı.

Şirketlerin sadece yasa dışı bahisten gelen paraları aklamak ve transfer için kurulduğu belirlendi.

Ağır Ceza Mahkemesi o iddianameyi kabul etti. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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