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Türkiye
AA 14.03.2024 08:06

Midibüsü benzin döküp yaktı

Adana'da kimliği belirsiz kişi, park halindeki midibüsü benzin dökerek ateşe verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde park halindeki bir aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, midibüsten yükselen alevlere müdahale etti.

Tarım işçilerini taşımada kullanıldığı belirtilen midibüsteki yangın ekiplerce söndürüldü.

Kundaklandığı tespit edildi

Çevrede yapılan araştırmada, midibüsün kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kundaklandığı tespit edildi.

Şüphelinin midibüsü kundaklama anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, midibüsün yanına gelen bir kişinin kapısını açtığı aracın içerisine girdiği görülüyor.

Kayıtlarda araçta bir süre bekleyen şüphelinin daha sonra dışarı çıkarak midibüse yanıcı madde atması yer alıyor.

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Midibüsü benzin döküp yaktı
Midibüsü benzin döküp yaktı
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