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Türkiye
İHA 14.03.2024 06:31

Kocaeli’de sahur vakti camide yangın

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sahur vakti bir camide çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, camide maddi hasar oluştu.

Kocaeli’de sahur vakti camide yangın

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, sahur vakti Mimar Sinan Mahallesi 501. Sokak’taki Vahdet Caminin imam odasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, camiden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın caminin tamamına sirayet etmeden söndürüldü.

İtfaiye ekipleri caminin içine dolan dumanı tahliye çalışması gerçekleştirdi. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, caminin imam odası kullanılamaz hale geldi.

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