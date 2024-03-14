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Türkiye
DHA 14.03.2024 05:10

İstanbul taksi ile otomobil çarpıştı

Kadıköy'de seyir halindeki taksi, şoförünün ani şerit değiştirmesi üzerine aynı istikamette ilerleyen otomobil ile çarpıştı.

İstanbul taksi ile otomobil çarpıştı
[Fotograf: DHA]

Kaza, Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Erdoğan A.'nın kullandığı taksi, sürücüsünün kontrolsüz şekilde şerit değiştirmesi üzerine aynı istikamette ilerleyen otomobil ile çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan taksi şoförü Erdoğan A. şoka girerek aracından inemedi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taksi şoförüne ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Erdoğan A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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