2029-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemine sayılı günler kaldı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci 17 Ocak Cuma günü mesai bitiminden itibaren yarıyıl tatiline girecek.

Bir eğitim öğretim dönemini de geride bırakan öğrencilerin, bu süreçte kendine zaman ayırması gerekiyor.

Uzmanlar ise “çocuğunuza karne hediyesi olarak bisiklet, yarıyıl tatili planı olarak da ders çalışmak yerine aktivite ödevi verin” önerisinde bulunuyor.

Ancak tatil fikri her veliye göre değişiyor. Kimileri bir yerlere gidip gezmeyi tercih ederken kimileri evde daha keyifli vakit geçireceğini düşünüyor.

Yarıyıl tatilini evde geçirenler için öneriler;

Satranç

Sessiz sinema

Tabu

Kitap okuma saatleri

Sınırlı zamanlarda teknolojik aygıtlar

Yarıyıl tatili için öneriler;

Atölye etkinlikleri

Tiyatro

Sinema

Koşu/kayak

Bisiklet

Futbol, basketbol, voleybol

Trambolin

Tenis, squash, badminton

Jimnastik

Savunma sporları: Karate ve tekvando

Yarıyıl tatilinde nereye gidilir?

Kış aylarında en güzel yapılacak aktivelerden biri kayak merkezleri…

Kayak turizm rotaları;

Uludağ Kayak Merkezi / Bursa

Kartalkaya Kayak Merkezi / Bolu

Erciyes Kayak Merkezi / Kayseri

Sarıkamış Kayak Merkezi / Kars

Palandöken Kayak Merkezi / Erzurum

Davraz Kayak Merkezi / Isparta

Ilgaz Kayak Merkezi / Kastamonu

Ergan Kayak Merkezi / Erzincan

Denizli Kayak Merkezi / Denizli

Kaynak: TRT Haber