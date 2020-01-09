Yarıyıl tatilinde neler yapılır, nereye gidilir? Sömestr tatili için öneriler…09 Ocak 2020 Perşembe 11:39 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 11:44
Milyonlarca öğrenci, yarıyıl tatiline hazırlanıyor. Yoğun bir dönemi geride bırakan öğrenciler için veliler şimdiden plan yapmaya başladı. İşte yarıyıl tatili için öneriler...
2029-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemine sayılı günler kaldı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci 17 Ocak Cuma günü mesai bitiminden itibaren yarıyıl tatiline girecek.
Bir eğitim öğretim dönemini de geride bırakan öğrencilerin, bu süreçte kendine zaman ayırması gerekiyor.
Uzmanlar ise “çocuğunuza karne hediyesi olarak bisiklet, yarıyıl tatili planı olarak da ders çalışmak yerine aktivite ödevi verin” önerisinde bulunuyor.
Ancak tatil fikri her veliye göre değişiyor. Kimileri bir yerlere gidip gezmeyi tercih ederken kimileri evde daha keyifli vakit geçireceğini düşünüyor.
Yarıyıl tatilini evde geçirenler için öneriler;
Satranç
Sessiz sinema
Tabu
Kitap okuma saatleri
Sınırlı zamanlarda teknolojik aygıtlar
Yarıyıl tatili için öneriler;
Atölye etkinlikleri
Tiyatro
Sinema
Koşu/kayak
Bisiklet
Futbol, basketbol, voleybol
Trambolin
Tenis, squash, badminton
Jimnastik
Savunma sporları: Karate ve tekvando
Yarıyıl tatilinde nereye gidilir?
Kış aylarında en güzel yapılacak aktivelerden biri kayak merkezleri…
Kayak turizm rotaları;
Uludağ Kayak Merkezi / Bursa
Kartalkaya Kayak Merkezi / Bolu
Erciyes Kayak Merkezi / Kayseri
Sarıkamış Kayak Merkezi / Kars
Palandöken Kayak Merkezi / Erzurum
Davraz Kayak Merkezi / Isparta
Ilgaz Kayak Merkezi / Kastamonu
Ergan Kayak Merkezi / Erzincan
Denizli Kayak Merkezi / Denizli
Kaynak: TRT Haber