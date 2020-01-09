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Van'da 27 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi09 Ocak 2020 Perşembe 10:38 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 10:45
Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 27 bin 650 paket, bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapanlara operasyon düzenlendi.
Operasyonda toplam 27 bin 650 paket, üzerinde bandrol bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kaynak: TRT Haber
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