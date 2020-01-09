Yahşihan'da jandarmadan "Güven Masası" uygulaması09 Ocak 2020 Perşembe 11:42 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 13:34
Jandarma Genel Komutanlığınca hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığında başlatıldı.
Vatandaşların güler yüzle karşılanıp taleplerinin hızlı şekilde yerine getirilmesi için başlatılan uygulama kapsamında Kırıkkale Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığında oluşturulan masada, kadın astsubaylar görev yapıyor.
Jandarma merkezine gelenler ilgili personelce karşılanıp sorun ve talepleri dinlenerek kayıt defterine not alınacak.
Merkezdeki ilk temas noktası haline gelen Güven Masası'nda personel, ayrıca jandarmanın görev alanına girmeyen, diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiren iş ve işlemler konusunda vatandaşları yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirecek.
Uygulama, zamanla il genelindeki tüm jandarma merkezlerinde hayata geçirilecek.
Kaynak: AA