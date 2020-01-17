Öğrencilerin karne almasının ardından yurt içi ve dışına giden yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yolcular, kontrol noktalarından geçerek iç ve dış hat terminallerinde bilet işlemlerini yaptı. Ailelerin yarıyıl tatili için çoğunlukla yurt içini tercih ettiği görüldü.

Havalimanı çalışanları, yoğunluğun yaşandığı terminallerdeki yolcuları yönlendirerek işlemlerini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA