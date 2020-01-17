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Yarıyıl tatili Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareketlilik getirdi17 Ocak 2020 Cuma 22:25 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 22:28
Yarıyıl tatilinin başlamasıyla seyahate çıkan yolcular, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Öğrencilerin karne almasının ardından yurt içi ve dışına giden yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.
Yolcular, kontrol noktalarından geçerek iç ve dış hat terminallerinde bilet işlemlerini yaptı. Ailelerin yarıyıl tatili için çoğunlukla yurt içini tercih ettiği görüldü.
Havalimanı çalışanları, yoğunluğun yaşandığı terminallerdeki yolcuları yönlendirerek işlemlerini gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Etiketler: Yarıyıl Tatili sabiha gökçen havalimanı hareketlilik