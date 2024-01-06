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Türkiye
TRT Haber 06.01.2024 09:13

Yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor

Ülke genelinin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor.

Yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarından itibaren öncelikle yurdun batı bölgelerinde sağanak, güney ve batı kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor.

10 Ocak Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, Ülkemizin güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batı kesimlerde (kıyı kesimler hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere, hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor

Rüzgarın, Pazar ve Pazartesi günleri batı ve iç bölgelerde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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