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Türkiye
AA 10.08.2023 03:42

Yaralılara yardım etmek isterken kaza yaptılar: 3 ölü, 11 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yaralılara yardım etmek isterken kaza yaptılar: 3 ölü, 11 yaralı
[Fotograf: AA]

Murat Kaya'nın kullandığı hafif ticari araç, Süleyman Özcan idaresindeki minibüs ile sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılara yardım etmek isterken kaza yaptılar: 3 ölü, 11 yaralı

Kazada, Doğukan ve Recep Karaaslan olay yerinde, sürücü Murat Kaya ise 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaralanan Süleyman, Haşiya, Mariye, Ahmet Ebrar, Rana, Hacera, Sara, Havva, Hasiye, Belkız ve Meryem Erma Özcan Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüstekilerin Siirt'ten Gaziantep'e düğüne gittikleri öğrenildi.

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