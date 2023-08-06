Yanlış zemin üzerine inşa edilen binalar depremde yıkıma sebep oldu

Asrın felaketinin ardından bölgede yapılan incelemeler hatalar zincirini ortaya koydu.

İmalattan, tasarıma, zemin etüdünden, beton kalitesine kadar tüm ihmaller yıkımın ve can kaybının artmasına neden oldu.

Yüksek İnşaat Mühendisi Dr. Mustafa Koçak, "Örneğin giriş katta ticari üniteler bulunuyorsa kolon kesmelerle karşılaşabiliyoruz. Bu tarz yıkılan yine çok sayıda bina oldu. Açık balkon yapılıyor. Balkonlar daha sonradan kapatılıyor, binaya katılıyor. Bu tarz sonradan yapılan tahribatlar binanın taşıyıcı sistemine zarar veriyor" şeklinde konuştu.

Fay hattına yakın yapılaşma

Konutların zemine uygun inşa edilmemesi bilançoyu ağırlaştırdı. Fay hattına çok yakın yapılaşmaların olması, yumuşak zeminlere gerekli önlemlerin alınmayarak, normal sert zemine yapılan tasarımların yapılması, temelin yeterli olmaması, binaların yıkılmasına sebep oldu.

Yıkılan binaların çoğunda perde betonun olmadığı belirlendi. Kullanılan yanlış malzeme nedeniyle binalar dayanıksızdı. Depremin yıkıcı etkisi katlandı.

Yüksek İnşaat Mühendisi Koçak, "Yine eski binalarda betonlarda özellikle deniz kumu kullanılmış. Deniz kabuklarının olduğu boşluklu malzemelerin olduğu gözlemleniyor bu da betonun taşıyıcılığına zarar veren durumlar" açıklamasını yaptı.

İşçilik hataları felakete neden oldu

İşçilik hataları hasarın boyutunu katlayan sebeplerden birisi olarak göze çarpıyor. Binaların yapılış amacına uygun kullanılmaması da hatalar zincirinin bir halkası oldu.

Koçak, "Konut olarak statiği yapılmış ama otele çevrilmiş, okula çevrilmiş, hastaneye çevrilmiş bu tarz durumlar söz konusu olabiliyor. Bunların hepsinin çünkü taşıma kapasiteleri farklı. Olası bir depremde de kendi kendini taşıyamıyor ve yıkıma sebebiyet verebiliyor" dedi.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Ahmet Uğur Baş