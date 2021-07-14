Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 00:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yangının büyümesini ayaklarıyla engellediler
Denizli Kent Ormanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin olduğu alana ilk ulaşan ekipler, çalılar ve ayaklarıyla yangının büyümesini engelledi.
Denizli Kent Ormanında akşam saatlerinde birbirine yakın iki farklı noktada yangın çıktı.
Alev ve dumanları fark eden vatandaşların erken ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Alevlerin bulunduğu alana önce ulaşan orman kahramanları canlarını hiçe sayarak çalı ve ayaklarıyla alevlerin ilerlemesini engelledi.
Ekiplerin yangınla mücadelesi takdir topladı. Tahmini 2 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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