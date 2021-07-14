Denizli Kent Ormanında akşam saatlerinde birbirine yakın iki farklı noktada yangın çıktı.

Alev ve dumanları fark eden vatandaşların erken ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Alevlerin bulunduğu alana önce ulaşan orman kahramanları canlarını hiçe sayarak çalı ve ayaklarıyla alevlerin ilerlemesini engelledi.

Ekiplerin yangınla mücadelesi takdir topladı. Tahmini 2 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.