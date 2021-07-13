Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de orman yangını
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kervansaray Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 helikopter ile 6 arazöz bölgeye sevk edildi.
1 hektarlık alan zarar gördü
Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de 8 araçla destek verdiği yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği, yangının 5 farklı yerde çıktığını, yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Etiketler: Orman Yangını Denizli
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