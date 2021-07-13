Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında gazileri bir araya getirdi.

Etkinlikler kapsamında, Havacılık Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Emniyet Teşkilatı mensubu 48 gaziye helikopterlerle başkent turu yaptırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Gaziler helikopter uçuşuyla Başkent'i gökyüzünden izledi.

"Şehit olmak için sıramızı bekliyoruz"

Gazi Mehmet Açıktaş, "Şehidin şahidi gazidir. Biz şehit olamadık ama yolumuz bitmedi. Şehit olmak için de sıramızı bekliyoruz" dedi.





